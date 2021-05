Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli… - Giorno_Lecco : Terrorismo, condannata 'Mamma Isis': 4 anni ad Alice Brignoli - Loredanataberl1 : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli - MScherzare : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, foreign fighter italiana Alice Brignoli condannata a 4 anni di carcere #AliceBrignoli - radiolombardia : Terrorismo, condannata a 4 anni Alice 'Aisha' Brignoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo condannata

Condanna a 4 anni di carcere Alice Brignoli, accusata diinternazionale, al processo in abbreviato. La donna, originaria del lecchese, moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, era stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei ...Lecco, 11 maggio 2021 - È stataa 4 anni di carcere Alice Brignoli , moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, a processo in abbreviato con l'accusa diinternazionale dopo essere stata arrestata ...Era stata arrestata in Siria a settembre dal Ros dei carabinieri e riportata in Italia. I suoi 4 figli, avuti dal defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, sono stati affidati a una comunità ...La previsione di Berlusconi Analizzando l'audio dove il giudice Franco confida la “porcheria” al condannato Berlusconi, Report ha scoperto altre novità: sopra il nastro è registrato il patto del (...) ...