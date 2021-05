Riqualificazione Bacoli: si lavora per la messa in sicurezza di una splendida spiaggia libera (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Bacoli è sempre molto attivo sul suo territorio e cerca di dare il meglio ai propri cittadini, per questo motivo ha deciso di mettere in sicurezza una delle spiagge più belle del territorio, quella del Poggio. Questo il post facebook del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: “C’è una scala che collega le Cento Camerelle, la chiesta di Sant’Anna ed il borgo più antico di Bacoli, con il mare. E con la spiaggia del Poggio, con lo sguardo verso Miseno. Ho una bella notizia. Stiamo per far partire i lavori per metterla in sicurezza. Finalmente. Ne uscirà nuova. È tra i luoghi più belli della città, e dei Campi Flegrei. È un lavoro, atteso da decenni, reso possibile grazie alla sinergia tra Città Metropolitana di Napoli e Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco diè sempre molto attivo sul suo territorio e cerca di dare il meglio ai propri cittadini, per questo motivo ha deciso di mettere inuna delle spiagge più belle del territorio, quella del Poggio. Questo il post facebook del sindaco diJosi Gerardo Della Ragione: “C’è una scala che collega le Cento Camerelle, la chiesta di Sant’Anna ed il borgo più antico di, con il mare. E con ladel Poggio, con lo sguardo verso Miseno. Ho una bella notizia. Stiamo per far partire i lavori per metterla in. Finalmente. Ne uscirà nuova. È tra i luoghi più belli della città, e dei Campi Flegrei. È un lavoro, atteso da decenni, reso possibile grazie alla sinergia tra Città Metropolitana di Napoli e Comune di ...

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Riqualificazione Bacoli: si lavora per la messa in sicurezza di una splendida spiaggia libera - anteprima24 : ** Riqualificazione Bacoli: si lavora per la messa in sicurezza di una splendida spiaggia libera **… -