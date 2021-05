PS5 batte PS4 in Giappone, sorpasso nelle vendite a 25 settimane dal lancio – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante una partenza non velocissima, PS5 ha superato PS4 in Giappone, totalizzando un maggior numero di vendite nell’arco delle prime venticinque settimane.. PS5 ha superato PS4 in Giappone: nonostante un debutto non straordinario, la console next-gen Sony ha totalizzato vendite superiori rispetto all’ex ammiraglia nello stesso periodo di tempo. Certo, negli ultimi tempi Nintendo Switch vende anche il quadruplo di PS5 in patria, ma la gara interna che la piattaforma Sony sta conducendo ha avuto finora un esito sorprendentemente positivo, come rivelano i dati di Famitsu. Considerando infatti le prime venticinque settimane di PlayStation 5 e PlayStation 4 nel mercato … Notizie giochiRead More L'articolo PS5 batte PS4 in Giappone, ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante una partenza non velocissima, PS5 ha superato PS4 in, totalizzando un maggior numero dinell’arco delle prime venticinque.. PS5 ha superato PS4 in: nonostante un debutto non straordinario, lanext-gen Sony ha totalizzatosuperiori rispetto all’ex ammiraglia nello stesso periodo di tempo. Certo, negli ultimi tempi Nintendo Switch vende anche il quadruplo di PS5 in patria, ma la gara interna che la piattaforma Sony sta conducendo ha avuto finora un esito sorprendentemente positivo, come rivelano i dati di Famitsu. Considerando infatti le prime venticinquedi PlayStation 5 e PlayStation 4 nel mercato … Notizie giochiRead More L'articolo PS5PS4 in, ...

