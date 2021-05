Gotti | ”Abbiamo giocato contro un grande Napoli”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Luca, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky ed ai microfoni di UdineseTV dopo la sconfitta col. Queste le sue parole: “un. Tra l’altroavuto delle difficolta’ con 2-3 uomini negli ultimi giorni. Alcuni sono scesi in campo lo stesso. Il, instato psicofisico, ha messo in luce i nostri difetti. Il, fin dall’inizio, mi è parso molto fresco fisicamente. Quest’anno c’e’ stata la crescita di diversi giovani, uno degli obiettivi del nostro club. Siamo partiti condifficoltà. Siamo rimasti uniti nei momenti di tempesta. Vicini all’epilogo del campionato siamo andati inalla ...

... Luca, ha parlato a Sky Sport della pesante sconfittta per 5 - 1 incassata in casa del Napoli . Il tecnico ha voluto evidenziare con attenzione le motivazioni: "Le motivazioni? Ha..."Potevamo fare qualcosa di diverso". NAPOLI - "Potevamo fare qualcosa di diverso masfidato un ottimo Napoli in un momento di grande emergenza fisica per noi. C'è un numero ...tecnico Luca...Luca Gotti, nel post-partita di Napoli - Udinese, espone la sua opinione ai microfoni di Sky. Amarezza e dispiacere per il tecnico dell'Udinese, Luca ...Il Napoli, grazie al successo contro l'Udinese di Gotti, si è portato momentaneamente al secondo posto in classifica.