Fuori Menu prima puntata: Sri Lanka vs India (Di martedì 11 maggio 2021) Venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda la prima puntata della settima stagione di Fuori Menu, il programma tv in onda su Real Time e Food Network per la conduzione di Damiano Carrara e Gino D’Acampo. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Sri Lanka vs India La puntata vede protagoniste le due coppie formate da mamma e figlio dallo Sri Lanka capitanati da Gino contro la squadra di Damiano con due amiche che propongono un Menu Indiano. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine ha vinto l’India con il punteggio di 173-125. Fuori Menu – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di martedì 11 maggio 2021) Venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda ladella settima stagione di, il programma tv in onda su Real Time e Food Network per la conduzione di Damiano Carrara e Gino D’Acampo. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. SrivsLavede protagoniste le due coppie formate da mamma e figlio dallo Sricapitanati da Gino contro la squadra di Damiano con due amiche che propongono unno. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine ha vinto l’con il punteggio di 173-125.– Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

paul_sararu : @Mara8020 Mi fai un favore?.. Se ti trovi a FABRIANO MARCHE, AVISAMI COSÌ TI FACCIO UN GRANDE PRANZO CHE TI LECCHI… - negadivah : Mi spiace ma il Fuori Menù con Alessandro Borghese e chef Sebastiano era di gran lunga più divertente e accattivante #fuorimenu - italy983 : @GMartelloni @vucciria79 Ma poi io dico almeno leggiti il menù fuori prima di sederti ad un tavolo. - GobboRancoroso : @UtherPe1 Hai ragione...ma tieni duro e presto tornerai a girare per i mercati e cucinerai fuori menù, per tutti noi! - UtherPe1 : L'unico giorno in cui mi divertivo veramente lavorando era il sabato a pranzo, mi svegliavo facevo il giro del mer… -