Conferenza stampa Iachini: «Con me ci voleva un po' più di pazienza»

Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia di Cagliari-Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Cagliari. 

POCA pazienza – «C'è da fare un distinguo: lo scorso anno sono arrivato a novembre, c'era tempo per portare determinati concetti a livello tattico e di mentalità; abbiamo finito in un gran crescendo. Nello stesso tempo, si è creata la problematica del lockdown. Ci siamo stretti, abbiamo fatto gruppo. Tutti abbiamo avuto il Covid, questo ci ha uniti. Quest'anno non abbiamo potuto fare la preparazione estiva, abbiamo avuto degli infortuni: ci voleva un po' più di pazienza. Nulla a che vedere col lavoro di Prandelli, ma quando una squadra lavora insieme da più tempo lo si nota.

