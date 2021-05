BMW incontra l' intelligenza artificiale e il risultato è arte

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Può un'auto trasformarsi in una tela bianca per ricevere su di sé il tocco di un artista? Ovviamente la risposta è sì e la storia delle BMW Art Car lo dimostra. Il progetto del pilota Hervé Poulain è nato nel 1975 e dalla prima vettura dipinta da Alexander Calder sono state tantissime le ‘impronte’ d'autore sui modelli speciali BMW, con nomi importantissimi tra cui David Hockney, Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Ora BMW ha fatto un (ulteriore) passo verso il futuro e per il 50° anniversario del BMW Group Cultural Engagement ha deciso di creare qualcosa di nuovo, un'installazione virtuale chiamata ‘The Ultimate AI Masterpiece’, in collaborazione con Nathan Shipley of Goodby, Silverstein & Partners e Gary Yeh di artDrunk e presentata al Frieze New York 2021. Natan Shipley è un esperto di tecnologia creativa, particolarmente attento alle potenzialità del rapporto tra ...