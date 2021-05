Tragico schianto in auto: morti 2 fidanzati trentenni. Pasquale e Chiara sognavano il loro futuro insieme (Di lunedì 10 maggio 2021) Sangue sulla strada, in un terribile incidente stradale ha perso la vita una coppia di fidanzati. Pasquale Vozza, 37 anni e Chiara Esposito di 33 sognavano un futuro insieme. Stavano tornado a casa quando, per cause ancora da accertare, la macchina si è ribaltata. L’incidente è avvenuto ad Arezzo, tra Foiano e Bettolle. Per la a coppia, di origini campane ma residente a Cremona, non c’è stato nulla da fare. Pasquale è morto sul colpo, Chiara ha lottato nella sale del pronto soccorso dell’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, dove era stata trasportata d’urgenza, per poi arrendersi. Tra Caserta e Casagiove, Pasquale era nipote del sindaco. è lutto: “La tragica morte di due giovani in un terribile incidente – scrive su Facebook il sindaco di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Sangue sulla strada, in un terribile incidente stradale ha perso la vita una coppia diVozza, 37 anni eEsposito di 33un. Stavano tornado a casa quando, per cause ancora da accertare, la macchina si è ribaltata. L’incidente è avvenuto ad Arezzo, tra Foiano e Bettolle. Per la a coppia, di origini campane ma residente a Cremona, non c’è stato nulla da fare.è morto sul colpo,ha lottato nella sale del pronto soccorso dell’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, dove era stata trasportata d’urgenza, per poi arrendersi. Tra Caserta e Casagiove,era nipote del sindaco. è lutto: “La tragica morte di due giovani in un terribile incidente – scrive su Facebook il sindaco di ...

