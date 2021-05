Serie B, Salernitana ad un passo dal sogno chiamato Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana di Fabrizio Castori gioca gli ultimi minuti di questo campionato di Serie B con un unico, grande, imperativo: battere il già retrocesso Pescara per ufficializzare, a distanza di tantissimi anni, il ritorno in Serie A. Sono due, attualmente, i punti di vantaggio dei campani sul Monza che dovrà appellarsi al Delfino per sorpassare i rivali all’ultima curva. È qui la festa? Nonostante le scene di piazza della penultima giornata, ancora no. La Salernitana è concentrata sull’ultimo, stanco, sforzo che le consentirebbe di approdare nell’Olimpo della massima Serie. Contro i campani, che giocheranno questo ultimo match cadetto in trasferta, un Pescara dimesso, criticato e malconcio. La perfetta delle vittime sacrificali che, però, potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Ladi Fabrizio Castori gioca gli ultimi minuti di questo campionato diB con un unico, grande, imperativo: battere il già retrocesso Pescara per ufficializzare, a distanza di tantissimi anni, il ritorno inA. Sono due, attualmente, i punti di vantaggio dei campani sul Monza che dovrà appellarsi al Delfino per sorpassare i rivali all’ultima curva. È qui la festa? Nonostante le scene di piazza della penultima giornata, ancora no. Laè concentrata sull’ultimo, stanco, sforzo che le consentirebbe di approdare nell’Olimpo della massima. Contro i campani, che giocheranno questo ultimo match cadetto in trasferta, un Pescara dimesso, criticato e malconcio. La perfetta delle vittime sacrificali che, però, potrebbe ...

