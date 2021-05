La Salernitana vince a Pescara e torna in Serie A dopo 22 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana farà parte della Serie A per la stagione 2021/22. Il verdetto arriva all’ultima giornata della stagione regolare, con la squadra di Castori che blinda il secondo posto in classifica alle spalle dell’Empoli con il successo per 3-0 ottenuto sul campo del Pescara. Le reti di Anderson, Casasola e Tutino, arrivate tutte dopo il 67’, hanno allontanato i fantasmi e dato forma alla promozione. I tre punti hanno reso inutile l’attenzione sulle gare delle rivali Lecce e Monza, che inseguivano in classifica. In ogni caso, per entrambe è arrivata la sconfitta, rispettivamente contro Empoli e Brescia. La terza squadra promossa risulterà dai playoff che saranno disputati da Lecce, Monza, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Lafarà parte dellaA per la stagione 2021/22. Il verdetto arriva all’ultima giornata della stagione regolare, con la squadra di Castori che blinda il secondo posto in classifica alle spalle dell’Empoli con il successo per 3-0 ottenuto sul campo del. Le reti di Anderson, Casasola e Tutino, arrivate tutteil 67’, hanno allontanato i fantasmi e dato forma alla promozione. I tre punti hanno reso inutile l’attenzione sulle gare delle rivali Lecce e Monza, che inseguivano in classifica. In ogni caso, per entrambe è arrivata la sconfitta, rispettivamente contro Empoli e Brescia. La terza squadra promossa risulterà dai playoff che saranno disputati da Lecce, Monza, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo. L'articolo ilNapolista.

