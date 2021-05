**Giustizia: M5S, con Cartabia incontro interlocutorio, ci sono criticità'** (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : GIUSTIZIA, 'NON FARANNO UNA RIFORMA'. #SALVINI LANCIA LA RACCOLTA FIRME CON I RADICALI PER IL REFERENDUM - TV7Benevento : **Giustizia: M5S, con Cartabia incontro interlocutorio, ci sono criticità'**... - nuccia20 : RT @Axen0s: un consiglio agli amici piddini della corrente thailandese: rispedite Letta a Parigi (visto che come portavoce di Bettini è sta… - _DorianGray_ : #Corrias: 'Sulla Giustizia #Draghi dovrebbe fare un miracolo, lo schieramento così ampio comprende forze che la pen… - SaiuGraziano : RT @Axen0s: un consiglio agli amici piddini della corrente thailandese: rispedite Letta a Parigi (visto che come portavoce di Bettini è sta… -