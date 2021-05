Gb, Johnson: ok agli ospiti in casa e riaprono i pub al chiuso (Di lunedì 10 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio in Gran Bretagna sarà di nuovo possibile avere ospiti in casa, fino a sei persone o a due famiglie, e ripartirà il servizio al coperto per ristoranti e pub. Lo ha annunciato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio in Gran Bretagna sarà di nuovo possibile averein, fino a sei persone o a due famiglie, e ripartirà il servizio al coperto per ristoranti e pub. Lo ha annunciato il ...

Advertising

zazoomblog : Gb Johnson: ok agli ospiti in casa e riaprono i pub al chiuso - #Johnson: #ospiti #riaprono #chiuso - messveneto : Vaccini agli over 60 a villa Manin, quasi esauriti duemila posti per il Johnson&Johnson - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Gb, Johnson: ok agli ospiti in casa e riaprono i pub al chiuso #borisjohnson - MediasetTgcom24 : Gb, Johnson: ok agli ospiti in casa e riaprono i pub al chiuso #borisjohnson - PellegriniLuisa : @febo74026967 @MassimoAndretta @Lucrezi97533276 Lo stesso Boris Johnson ha deciso di non dare la seconda dose agli… -