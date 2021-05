E adesso i grilini diventano Si Ponte

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 10 maggio 2021) La nuova rottura interna al M5S riguarda ilsullo Stretto. Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha trasmesso al parlamento la relazione dei tecnici che invoca «profonde motivazioni» per la realizzazione dell’opera. Se ne discute questa sera in una assemblea dei parlamentari. Gli eletti calabresi, coerenti alle posizioni storiche del M5S, sono contrari. La maggior parte dei siciliani è invece favorevole, in testa il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Che ha addirittura parlato della necessità di semplificare le normative … Continua L'articolo proviene da il manifesto.