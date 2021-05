Dovizioso fermato dal maltempo?

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tra martedì e mercoledì 11 e 12 maggio sulla pista del Mugello si dovrebbero tenere i test privati organizzati da Aprilia ai quali parteciperà anche Ducati. Il tema clou è senza dubbio la seconda volta diin sella alla RS-GP. Attenzione però al meteo che potrebbe cambiare le carte in tavola e mettere i test del Mugello a serio rischio. Test del Mugello a rischio ? Sarebbe una settimana di metà maggio e ci si aspetterebbe un clima mite in tutta la penisola eppure qualcosa sembra andare storto. Infatti stando alle previsioni del tempo proprio da martedì 11 dovrebbe arrivare sul centro Italia una forte perturbazione causando più di qualche disagio. Uno dei luoghi toccati da questi temporali dovrebbe essere proprio tra le colline toscane lì dove si articola il circuito del Mugello. Questa dovrebbe essere la sede dei test privati organizzati da Aprilia e ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dovizioso fermato

Periodico Daily - Notizie

... arrivare in fondo che abbiamo imparato qualcosa...' Hai ereditato dail capotecnico (... Hai raccontato che, dopo l'ultima gara, suo babbo Paolo si èper aspettarti in aeroporto e ...... pilota titolare Aprilia velocissimo sul giro secco, qui ha fatto segnare, nella tre giorni di test a metà febbraio, un 1'37"4, mentre, con la Ducati nelle prove del Gp 2020, si era...Il maltempo che si abbatterà nel centro italia a partire da martedi potrebbe interessare anche i test del Mugello che sono infatti a rischio ...Martedì 11 e mercoledì 12 maggio (meteo permettendo), Andrea tornerà in sella alla RS-GP, questa volta al Mugello. Un test fondamentale: la Casa di Noale è pronta ad accogliere il Dovi, che deve decid ...