“Chiamami per nome”, Il singolo di FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ, è certificato doppio disco di platino (Di lunedì 10 maggio 2021) Chiamami PER nome, Il singolo di FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, ottiene oggi la certificazione di doppio disco di platino. A due mesi dalla conclusione della kermesse, la canzone, che ha superato i 24 milioni di stream, è ancora in Top20 tra i singoli più venduti secondo la classifica FIMI/Gfk ed è uno dei brani sanremesi più suonati dalle radio. Chiamami PER nome, per Sony Music, è scritto da FRANCESCA MICHIELIN, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale e nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021)PER, Ildi, arrivato al secondo posto alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni, ottiene oggi la certificazione didi. A due mesi dalla conclusione della kermesse, la canzone, che ha superato i 24 milioni di stream, è ancora in Top20 tra i singoli più venduti secondo la classifica FIMI/Gfk ed è uno dei brani sanremesi più suonati dalle radio.PER, per Sony Music, è scritto da, Federico Lucia, Jacopo D’Amico, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d.whale e nasce dalla voglia di sancire un’amicizia e la ...

Advertising

francescacheeks : Quindi Chiamami per nome è ???????????? ??????????????? Non smetteremo mai di dirvi GRAZIE ???????? @Fedez - Luca30276216 : RT @francescacheeks: Quindi Chiamami per nome è ???????????? ??????????????? Non smetteremo mai di dirvi GRAZIE ???????? @Fedez - zaynfalls_ : RT @francescacheeks: Quindi Chiamami per nome è ???????????? ??????????????? Non smetteremo mai di dirvi GRAZIE ???????? @Fedez - SteL52518018 : @OrioliPaolo Giornata tipo 'Vado in libreria per comprare il libro di Georgie': 1 Mannaggia era chiusa 2 be andiam… - em_eraldsea : RT @RadioSubasio: Doppio Disco di Platino per “Chiamami per nome” -