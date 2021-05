Alessandro Cattelan sbarca su Netflix

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 10 maggio 2021). Il conduttore sarà autore e protagonista di: Una Semplice Domanda, 8 puntate di quello che la piattaforma streaming annuncia come un “docu-show” (!).L’idea del programma (il cui genere è factual) nasce in una sera d’estate da una riflessione diin risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: - Papà, come si fa a essere felici? - Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda? Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, “come si fa ad essere felici?”, al centro di questo percorso ...