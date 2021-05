Vigorito furioso: “Mazzoleni vuole ammazzare le squadre del Sud” (Di domenica 9 maggio 2021) Vigorito furioso con Mazzoleni. Dopo i fatti di Napoli-Cagliari dove Fabbri e Mazzoleni negarono un goal solare ad Osimhen, oggi Mazzoleni si ripete. Il bergamasco nega un rigore sacrosanto al Benevento sempre contro gli isolani. A pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina. Evidentemente qualcuno ha già disposto le griglie Champions e quelle della retrocessione. Oreste Vigorito letteralmente imbufalito dopo il ko del suo Benevento con il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Sky sport. Vigorito si è scagliato contro il Var Mazzoleni per il rigore prima concesso e poi tolto da Doveri dopo la review: “Io credo che con i mezzi a disposizione il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 maggio 2021)con. Dopo i fatti di Napoli-Cagliari dove Fabbri enegarono un goal solare ad Osimhen, oggisi ripete. Il bergamasco nega un rigore sacrosanto al Benevento sempre contro gli isolani. A pensar male si fa peccato ma quasi sempre si indovina. Evidentemente qualcuno ha già disposto le griglie Champions e quelle della retrocessione. Oresteletteralmente imbufalito dopo il ko del suo Benevento con il Cagliari è intervenuto ai microfoni di Sky sport.si è scagliato contro il Varper il rigore prima concesso e poi tolto da Doveri dopo la review: “Io credo che con i mezzi a disposizione il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba ...

