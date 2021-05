Serie A oggi e un anno fa, classifica a confronto dopo 35 giornate (Di domenica 9 maggio 2021) La classifica della Serie A a confronto dopo 35 giornate tra la stagione 2020/2021 e la stagione passata. A distanza di pochi mesi, andiamo ad analizzare quali sono state le squadre più migliorate e quelle che invece sono peggiorate. A tre giornate dalla fine del campionato è il Napoli la squadra che ha fatto il passo in avanti maggiore a livello di punti, con un saldo di +14. Molto bene anche Milan (+13) e Inter (+12). Stagione disastrosa per il Parma, ormai retrocesso e con 23 punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Molto male ovviamente anche la Juventus, che ha 11 punti in meno. La classifica a confronto (tra parentesi la differenza rispetto alla stagione scorsa) Inter 85 (+12) Atalanta 72 (-2) Milan 72 (+13) Napoli 70 ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) LadellaA a35tra la stagione 2020/2021 e la stagione passata. A distanza di pochi mesi, andiamo ad analizzare quali sono state le squadre più migliorate e quelle che invece sono peggiorate. A tredalla fine del campionato è il Napoli la squadra che ha fatto il passo in avanti maggiore a livello di punti, con un saldo di +14. Molto bene anche Milan (+13) e Inter (+12). Stagione disastrosa per il Parma, ormai retrocesso e con 23 punti in meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Molto male ovviamente anche la Juventus, che ha 11 punti in meno. La(tra parentesi la differenza rispetto alla stagione scorsa) Inter 85 (+12) Atalanta 72 (-2) Milan 72 (+13) Napoli 70 ...

Advertising

ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - realvarriale : Previsione purtroppo azzeccata. Oggi a #90minuto dalle 18.30 su @Raidue faremo il punto su questa complicata situaz… - sportface2016 : #SerieA La classifica a confronto tra stagione 2020/2021 e 2019/2020 dopo 35 giornate - VMG_volpe : RT @Drittorovescio_: #DDLZan, @stefyorlando: 'Io ad oggi non ho trovato motivazioni serie che possano fermare questa legge' #Drittoerovesc… -