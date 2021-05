Finalmente un presidente che alza la voce | ma ora il Benevento deve far sua quella carica

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigoritolae si fa sentire dopo gli errori arbitrali in-Cagliari, ma ora i giallorossi devono trasformare la rabbia delinper le ultime tre giornate Nel post partita di-Cagliari, match fondamentale per la corsa salvezza vinto dai sardi 3-1, è esploso il putiferio. A farlo scoppiare è stato Oreste Vigorito,dei giallorossi, che ai microfoni di Sky Sport non ha potuto trattenersi dal puntare fortemente il dito sull’arbitraggio. E nel mirino non c’è stato solamente Doveri, arbitro della sfida, ma anche Mazzoleni che era al Var. L’episodio a far scatenare l’ira del patron dei sanniti, il rigore prima concesso e poi cancellato dal direttore di gara per il fallo di Asamoah su Viola. Un penalty che ci stava, ...