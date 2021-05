Covid Gb | 1 770 nuovi contagi e 2 morti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 770

ciociariaoggi.it

Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno segnalato 1.nuovi casi di- 19 e due decessi nelle ultime 24 ore. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a 4.434.860, mentre il bilancio delle vittime si aggiorna a 127.605. Nel ...... in uno dei momenti più complicati, nel pieno della terza ondata, presso la rete sanitaria provinciale (ospedali e strutture accreditate) erano ricoverate 1.200 persone: 430no. Con ...Sono poi state somministrate 723.885 dosi nella fascia d'età 60-69 anni. Ultima categoria per dosi somministrate le forze armate Sono invece 224.770 le dosi somministrate a persone ultra 90enni. In Lo ...Asma, celiachia, ipertensione, diabete e altre patologie: chi può richiedere il vaccino, l’elenco completo. . Come mi prenoto? Altrimenti verranno vaccinate somministrando due dosi Ecco le domande più ...