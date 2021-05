Aggressione Grassadonia, ultras Salernitana: “Atto grave, ci dissociamo da chi macchia il nome dei tifosi” (Di domenica 9 maggio 2021) Sulla vicenda dell’Aggressione alla figlia di Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara, è intervenuto anche il direttivo ultras di Salerno, che si è immediatamente dissociato da quanto accaduto e ha emanato il seguente comunicato: “Apprendiamo da alcune testate giornalistiche e testimonianze di alcuni amici del grave episodio avvenuto alla figlia di Grassadonia, allenatore del Pescara da parte di alcuni ragazzi, Aggressioni verbali e minacciose inerenti alla prossima gara ad una ragazza che non ha colpe. Prendiamo le distanze da tali personaggi che nulla hanno a che fare con il vero tifoso salernitano. Da ultras ci sentiamo responsabili di dare insegnamento ai ragazzi in curva perché prima di tutto siamo uomini e padri, questo schifo è solo frutto di cattivi esempi e sporca il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Sulla vicenda dell’alla figlia di Gianluca, tecnico del Pescara, è intervenuto anche il direttivodi Salerno, che si è immediatamente dissociato da quanto accaduto e ha emanato il seguente comunicato: “Apprendiamo da alcune testate giornalistiche e testimonianze di alcuni amici delepisodio avvenuto alla figlia di, allenatore del Pescara da parte di alcuni ragazzi, Aggressioni verbali e minacciose inerenti alla prossima gara ad una ragazza che non ha colpe. Prendiamo le distanze da tali personaggi che nulla hanno a che fare con il vero tifoso salernitano. Daci sentiamo responsabili di dare insegnamento ai ragazzi in curva perché prima di tutto siamo uomini e padri, questo schifo è solo frutto di cattivi esempi e sporca il ...

Advertising

zazoomblog : Aggressione figlia Grassadonia il comunicato della Salernitana: “Atto che infanga il nome del nostro club” -… - sportli26181512 : Salerno, aggredita la figlia dell'allenatore del Pescara Grassadonia: Lunedì 10 maggio è in programma l'ultima gior… - sportli26181512 : #Grassadonia, aggressione alla figlia: spintoni e calci: Atto intimidatorio nei confronti del tecnico del #Pescara,… - salernotoday : Aggredita la figlia di Grassadonia, la mamma: 'Andremo via da Salerno'. La condanna degli ultras granata… - PotereaiSith : @gel_samuel Hanno aggredito fisicamente la figlia dell’allenatore del Pescara come messaggio intimidatorio per la p… -