Vaccini: Ema indaga su possibili effetti collaterali Pfizer (Di sabato 8 maggio 2021) Ema sta approfondendo alcune segnalazioni di casi di miocardite e pericardite che sarebbero emersi in soggetti che avevano precedentemente ricevuto i Vaccini anti-Covid a mRna, in particolare quello di Pfizer L'articolo proviene da Firenze Post.

