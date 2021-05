Scarlett Johansson contro i Golden Globe: "È un'organizzazione sessista" (Di sabato 8 maggio 2021) Scarlett Johansson fa parte di coloro che criticano aspramente i Golden Globe e la Hollywood Foreign Press Association, che organizza la serata dei premi. Scarlett Johansson fa parte di coloro che criticano aspramente la Hollywood Foreign Press Association, che organizza la serata dei Golden Globe. L'attrice ha commentato le pratiche dell'organizzazione in un'intervista concessa a The Wrap, contestando il loro modo di fare come hanno fatto più persone che lavorano nel cinema e nella televisione. Per l'esattezza, Scarlett Johansson ha denunciato il clima sciovinista promosso dalla HFPA: "Come attore, quando promuovi un film, ti chiedono di partecipare alla stagione dei premi andando a conferenze stampa e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021)fa parte di coloro che criticano aspramente ie la Hollywood Foreign Press Association, che organizza la serata dei premi.fa parte di coloro che criticano aspramente la Hollywood Foreign Press Association, che organizza la serata dei. L'attrice ha commentato le pratiche dell'in un'intervista concessa a The Wrap, contestando il loro modo di fare come hanno fatto più persone che lavorano nel cinema e nella televisione. Per l'esattezza,ha denunciato il clima sciovinista promosso dalla HFPA: "Come attore, quando promuovi un film, ti chiedono di partecipare alla stagione dei premi andando a conferenze stampa e ...

