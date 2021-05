Pordenone-Cosenza: probabili formazioni e tv (Di sabato 8 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 alle 14.00 allo Stadio Teghil di Lignano si disputerà Pordenone-Cosenza, gara valida per la 38° e ultima giornata di campionato di Serie B. Ecco le probabili formazioni e dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata il Pordenone ha pareggiato 0 a 0 in casa del Venezia. La squadra di Domizzi si trova al 16° posto in classifica con 42 punti. I friulani dunque, quintultimi in classifica, sarebbero al momento salvi, dato che la distanza di punti proprio con il Cosenza supera i 5 che consentono di evitare i playout. Se però lunedì i ramarri andassero incontro a una sconfitta si accorcerebbero a 4 le lunghezze tra le due squadre e in quel caso gli spareggi salvezza si giocherebbero. Il Pordenone ha dalla sua però ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Lunedì 10 maggio 2021 alle 14.00 allo Stadio Teghil di Lignano si disputerà, gara valida per la 38° e ultima giornata di campionato di Serie B. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha pareggiato 0 a 0 in casa del Venezia. La squadra di Domizzi si trova al 16° posto in classifica con 42 punti. I friulani dunque, quintultimi in classifica, sarebbero al momento salvi, dato che la distanza di punti proprio con ilsupera i 5 che consentono di evitare i playout. Se però lunedì i ramarri andassero incontro a una sconfitta si accorcerebbero a 4 le lunghezze tra le due squadre e in quel caso gli spareggi salvezza si giocherebbero. Ilha dalla sua però ...

