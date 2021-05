Parma Atalanta, i convocati di Gasperini: out in due (Di sabato 8 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Parma. Assenti Gollini, squalificato, e Toloi, infortunato. Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Gian Pieroha diramato la lista deiin vista diGian Piero, allenatore dell’, ha reso nota la lista deiin vista della trasferta contro il. Assenti Gollini, squalificato, e Toloi, infortunato. Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello. Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer. Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Atalanta_BC : In trasferta a Parma! ???? Away match in Parma! ? ???? @SerieA - 35ª giornata ?? @1913parmacalcio ?? Stadio Ennio Tardi… - ParmaLiveTweet : Atalanta di nuovo in Emilia: dopo il passo falso col Sassuolo, c'è il Parma - infoitsport : Atalanta, ecco i convocati contro il Parma. Gollini e Toloi out - pronosti_calcio : Pronostico Parma-Atalanta 9 Maggio 2021: 35ª Giornata di Serie A - Atalanta_BC : Un girone fa andò così... ?? Previously against Parma... ?? Presented by -