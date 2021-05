Libia, tornato a Mazara il peschereccio “Aliseo”, colpito da una motovedetta militare di Tripoli (Di sabato 8 maggio 2021) Il peschereccio “Aliseo” ha fatto rientro a Mazara del Vallo dopo la disavventura di giovedì scorso, quando l’equipaggio è stato colpito dalla marina libica. TRAPANI – Il peschereccio “Aliseo” è rientrato nel porto di Mazara del Vallo. E’ finita così la disavventura dell’imbarcazione siciliana, oggetto di colpi d’arma da fuoco sparati da una motovedetta militare della Libia. L’accoglienza a Mazara del Vallo Ad accogliere in banchina l’equipaggio del peschereccio, oltre al sindaco Salvatore Quinci e al vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero, che addirittura è salito a bordo della motovedetta della Guardia Costiera per salutare i ... Leggi su newsmondo (Di sabato 8 maggio 2021) Il” ha fatto rientro adel Vallo dopo la disavventura di giovedì scorso, quando l’equipaggio è statodalla marina libica. TRAPANI – Il” è rientrato nel porto didel Vallo. E’ finita così la disavventura dell’imbarcazione siciliana, oggetto di colpi d’arma da fuoco sparati da unadella. L’accoglienza adel Vallo Ad accogliere in banchina l’equipaggio del, oltre al sindaco Salvatore Quinci e al vescovo didel Vallo Domenico Mogavero, che addirittura è salito a bordo delladella Guardia Costiera per salutare i ...

