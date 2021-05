Lequile: investita dal camion in retromarcia fuori dal supermercato. Salva per il portabagagli aperto Incidente stamattina (Di sabato 8 maggio 2021) Lo sportello del portabagagli aperto l’ha Salvata. La donna stava sistemando la spesa ed è stata Travolta dal tir in retromarcia. Accaduto fuori da un supermercato di Lequile. L'articolo Lequile: investita dal camion in retromarcia fuori dal supermercato. Salva per il portabagagli aperto <small class="subtitle">Incidente stamattina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Lo sportello dell’hata. La donna stava sistemando la spesa ed è stata Travolta dal tir in. Accadutoda undi. L'articolodalindalper il proviene da Noi Notizie..

