Fedez dopo le polemiche si scaglia contro Matteo Salvini: le sue parole sono taglienti (Di sabato 8 maggio 2021) La polemica tra Fedez e Matteo Salvini prosegue. Questa volta è il cantante a replicare con forza alle parole del politico Fedez (Instagram)Non accennano a placarsi gli animi dopo il putiferio del concerto del primo maggio, giornata dedicata alla festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Le parole pronunciate dal marito di Chiara Ferragni hanno fatto il giro del nostro Paese e non solo, ottenendo un risalto mediatico incredibile. Come ormai risaputo, il rapper ha elencato una serie di affermazioni “poco ortodosse” pronunciate in passato dagli esponenti del partito del Carroccio. Da queste frasi ne è seguita la polemica relativa alla censura. Tuttavia la Rai si è prontamente difesa, scaricando eventuali responsabilità agli organizzatori del ... Leggi su kronic (Di sabato 8 maggio 2021) La polemica traprosegue. Questa volta è il cantante a replicare con forza alledel politico(Instagram)Non accennano a placarsi gli animiil putiferio del concerto del primo maggio, giornata dedicata alla festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Lepronunciate dal marito di Chiara Ferragni hanno fatto il giro del nostro Paese e non solo, ottenendo un risalto mediatico incredibile. Come ormai risaputo, il rapper ha elencato una serie di affermazioni “poco ortodosse” pronunciate in passato dagli esponenti del partito del Carroccio. Da queste frasi ne è seguita la polemica relativa alla censura. Tuttavia la Rai si è prontamente difesa, scaricando eventuali responsabilità agli organizzatori del ...

Advertising

IlContiAndrea : #Caparezza 'Il rap è diventato l’esaltazione dell’opulenza, la criminalità è diventata un’ambizione social. Sono tu… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - Emanuela_Corda : ?????? Dopo la denuncia di #Fedez, si sono accorti tutti che in #RAI, c’è qualche problemino di #censura... ma vaaaa??… - koaz74 : RT @Marina19895359: FEDEZ ha detto: 'Basta Italia, vado a vivere in America.' Dopo tanti cervelli in fuga finalmente una partenza intellige… - OfficialGurglin : RT @Marina19895359: FEDEZ ha detto: 'Basta Italia, vado a vivere in America.' Dopo tanti cervelli in fuga finalmente una partenza intellige… -