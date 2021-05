Elisa Isoardi: chi è, età, carriera, vita privata – Oggi a Verissimo (Di sabato 8 maggio 2021) Elisa Isoardi è una conduttrice italiana, ex modella ed ex naufraga del reality l’Isola dei Famosi. Oggi, sabato 8 maggio, la donna sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque in quanto ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Elisa Isoardi: chi è? Elisa Isoardi nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982, ha 38 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. La bella conduttrice quest’anno compirà 39 anni. Dopo il liceo Elisa Isoardi si trasferisce a Roma per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. Frequenta la scuola sperimentale Agorà e si specializza al Teatro Drammatico. La carriera di Elisa ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è una conduttrice italiana, ex modella ed ex naufraga del reality l’Isola dei Famosi., sabato 8 maggio, la donna sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque in quanto ospite acondotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei.: chi è?nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982, ha 38 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. La bella conduttrice quest’anno compirà 39 anni. Dopo il liceosi trasferisce a Roma per cercare di sfondare nel mondo dello spettacolo. Frequenta la scuola sperimentale Agorà e si specializza al Teatro Drammatico. Ladi...

