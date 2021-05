Dl sostegni bis | Speranza | 50 milioni per cure gratuite a pazienti long Covid

Advertising

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - Rentila_IT : Mutuo e agevolazioni prima casa ai giovani: dalle imposte al notaio, cosa cambia con la garanzia dello Stato… - TrendOnline : #decretosostegni : nuovi #Bonus , #contributi a fondo perduto e proroga #RedditoDiEmergenza ! Leggi l’articolo per… - vivianavitale95 : #decretosostegni : nuovi #Bonus , #contributi a fondo perduto e proroga #RedditoDiEmergenza ! Leggi l’articolo per… -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis

E quanto dichiara all'Ansa il ministro Speranza in merito ai contenuti del Dl, confermando le notizie di stampa apparse stamattina su la Repubblica.... non solo sul fronte lavoro ma anche sul discorso acquisto prima casa , con nuove agevolazioni in arrivo per i giovani under 36 grazie al decreto. Sui social network protestano gli ...Questo provvedimento consentirà, inoltre, di avviare un monitoraggio per acquisire ulteriori dati da mettere a disposizione dei nostri ricercatori". E quanto dichiara all'Ansa il ministro Speranza in ...L’intenzione è quella di intercettare i casi di “long Covid”, quella patologia legata agli effetti dell’infezione che può andare avanti per mesi, anche dopo la guarigione. “Questo virus lascia spesso ...