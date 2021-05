DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: Leclerc spettacolare 4°. “Sento bene la macchina”. Hamilton in pole (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI Spagna LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DI Spagna CHARLES Leclerc: “Sento bene LA macchina, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS Hamilton: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” 16.23 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per il GP di Spagna! 16.21 Entrambe le Ferrari davanti alle McLaren, con la sorpresa Ocon in quinta piazza tra Leclerc e Sainz. Qualifica abbastanza deludente per Alonso, che accusa un gap di 6 decimi dal compagno di squadra al volante dell’Alpine. 16.19 Appena 36 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DILA CRONACA DELLE QUALIFICHE DEL GP DICHARLES: “LA, STIAMO OTTIMIZZANDO IL PACCHETTO” CARLOS SAINZ: “FONDAMENTALE LA PARTENZA” LEWIS: “SONO IN ESTASI” MAX VERSTAPPEN: “BEL PASSO PER LA GARA” 16.23 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per il GP di! 16.21 Entrambe le Ferrari davanti alle McLaren, con la sorpresa Ocon in quinta piazza trae Sainz. Qualifica abbastanza deludente per Alonso, che accusa un gap di 6 decimi dal compagno di squadra al volante dell’Alpine. 16.19 Appena 36 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : ?? LE ALFA DAVANTI A TUTTI (-30' #FP3 ??) ?? Scendono in pista le Ferrari, Vettel in top 10 IL LIVE ?… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? Max firma un tempo pazzesco (#Q2 ??) ?? Ferrari in Q3, sorprese tra gli esclusi IL LIVE ? -