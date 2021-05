Vaccini Italia, Fedriga: “Ipotesi seconda dose in vacanza” (Di venerdì 7 maggio 2021) – Vaccino anti Covid e seconda dose, possibili novità in arrivo. “La prossima settimana vedremo in Conferenza delle Regioni il generale Figliuolo con il quale avremo un confronto per coordinarci da questo punto di vista: capire come intersecare le esigenze di una persona che fa il vaccino e poi si sposta in vacanza, la possibilità di fare la seconda dose in un altro territorio”, ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) – Vaccino anti Covid e, possibili novità in arrivo. “La prossima settimana vedremo in Conferenza delle Regioni il generale Figliuolo con il quale avremo un confronto per coordinarci da questo punto di vista: capire come intersecare le esigenze di una persona che fa il vaccino e poi si sposta in, la possibilità di fare lain un altro territorio”, ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

