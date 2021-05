Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 19:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia sempre più gialla La Vale l’8 dovrebbe Infatti passare dal rosso all’arancione Mentre Calabria Puglia e Basilicata passerebbero il giallo e resta incerta la situazione interventi e decisioni verranno prese dal ministro speranza e saranno valide dal prossimo nella bozza del monitoraggio istituto superiore della sanità Ministero salute sei regioni e province autonome rischio moderato e quindi c’è il rischio basso mentre calano i ricoveri terapia intensiva solo cinque regioni sopra la soglia critica secondo Di Maio Il 16 maggio sarebbe una data auspicabile per superare il coprifuoco e affrontare l’estate per mettere i turisti vaccinati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone per le montagne di creare bolle covid free Sul modello di quanto è stato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia sempre più gialla La Vale l’8 dovrebbe Infatti passare dal rosso all’arancione Mentre Calabria Puglia e Basilicata passerebbero il giallo e resta incerta la situazione interventi e decisioni verranno prese dal ministro speranza e saranno valide dal prossimo nella bozza del monitoraggio istituto superiore della sanità Ministero salute sei regioni e province autonome rischio moderato e quindi c’è il rischio basso mentre calano i ricoveri terapia intensiva solo cinque regioni sopra la soglia critica secondo Di Maio Il 16 maggio sarebbe una data auspicabile per superare il coprifuoco e affrontare l’estate per mettere i turisti vaccinati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone per le montagne di creare bolle covid free Sul modello di quanto è stato ...

