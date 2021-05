Smartworking: come allestire la propria postazione di lavoro a casa (Di venerdì 7 maggio 2021) La pandemia da Covid ha rivoluzionato le nostre vite. Le misure disposte per contenere i contagi – dal lockdown alle varie restrizioni varate nei mesi scorsi – hanno profondamente modificato lo svolgimento delle azioni quotidiane per le persone di ogni età. Molte aziende, per esempio, hanno attivato lo Smartworking, mentre le scuole hanno avviato la didattica a distanza usufruendo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Queste pratiche, che si sono diffuse in maniera massiccia, hanno permesso di proseguire da remoto la propria attività lavorativa per gli adulti e l’anno scolastico per bambini e ragazzi. Per lavorare, ma anche per consentire ai propri figli di partecipare alle lezioni da casa, si è reso necessario allestire delle postazioni di lavoro all’interno delle abitazioni procurandosi i ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) La pandemia da Covid ha rivoluzionato le nostre vite. Le misure disposte per contenere i contagi – dal lockdown alle varie restrizioni varate nei mesi scorsi – hanno profondamente modificato lo svolgimento delle azioni quotidiane per le persone di ogni età. Molte aziende, per esempio, hanno attivato lo, mentre le scuole hanno avviato la didattica a distanza usufruendo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Queste pratiche, che si sono diffuse in maniera massiccia, hanno permesso di proseguire da remoto laattività lavorativa per gli adulti e l’anno scolastico per bambini e ragazzi. Per lavorare, ma anche per consentire ai propri figli di partecipare alle lezioni da, si è reso necessariodelle postazioni diall’interno delle abitazioni procurandosi i ...

renatobrunetta : La #Pa non esiste in sé per dare uno stipendio a 3,2mln di dipendenti pubblici, ma per fornire servizi di qualità a… - Tagliafe : RT @renatobrunetta: La #Pa non esiste in sé per dare uno stipendio a 3,2mln di dipendenti pubblici, ma per fornire servizi di qualità a 60m… - lucio_massardo : C'è voluta la pandemia, però è successo davvero... Non so dire, invece, a proposito delle colazioni come sia andata… - LaVolage : RT @bioccolo: fantastico un ministro che parla di stipendi 'dati' ai dipendenti pubblici, come se si trattasse di un regalo, o di un premio… - divorex82 : RT @djkrush3: oggi grazie a #smartworking preparo colazione abbondante e sana perché ho tempo. fatto pure giro al parco prima di iniziare a… -