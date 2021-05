Razzo cinese in caduta: La protezione civile mette in allerta la Campania e altre 8 regioni (Di sabato 8 maggio 2021) Le regioni del Centro-Sud Italia sono in allerta per il rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B”. Lo si legge in una nota della protezione civile che ha riunito il comitato operativo, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per un’analisi degli ipotetici scenari Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore, all’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia che, in totale, interessano porzioni di 9 regioni del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le previsioni di rientro saranno ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 maggio 2021) Ledel Centro-Sud Italia sono inper il rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B”. Lo si legge in una nota dellache ha riunito il comitato operativo, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, per un’analisi degli ipotetici scenari Al momento la previsione di rientro sulla terra è fissata per le ore 02:24 ore locali del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore, all’interno di questo arco temporale sono tre le traiettorie che potrebbero coinvolgere l’Italia che, in totale, interessano porzioni di 9del centro-sud, ovvero Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise,, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le previsioni di rientro saranno ...

