Napoli: armi della camorra in negozio ortofrutta, 2 arresti (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Napoli-Bagnoli hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale della camorra all’interno di un negozio di ortofrutta di via Miseno: si tratta di 10 pistole, 6 kalashnikov, 5 pistole mitragliatrici, due giubbetti anti-proiettili, 1 bomba carta e diverso munizionamento. I Carabinieri hanno trovato, sempre nel negozio, 13 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Il titolare dell’ortofrutta, un 41enne, e un suo parente di 74 anni , che si trovava anche nell’esercizio commerciale, sono stati arrestati. Entrambi sono del posto e incensurati. Sono tuttora in corso i rilievi tecnici e le armi saranno sottoposte anche rilievi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo investigativo eCompagnia di-Bagnoli hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenaleall’interno di undidi via Miseno: si tratta di 10 pistole, 6 kalashnikov, 5 pistole mitragliatrici, due giubbetti anti-proiettili, 1 bomba carta e diverso munizionamento. I Carabinieri hanno trovato, sempre nel, 13 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Il titolare dell’, un 41enne, e un suo parente di 74 anni , che si trovava anche nell’esercizio commerciale, sono stati arrestati. Entrambi sono del posto e incensurati. Sono tuttora in corso i rilievi tecnici e lesaranno sottoposte anche rilievi ...

