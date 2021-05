La propaganda quotidiana di Salvini | ' Referendum sulla giustizia' E il Pd insorge

(Di venerdì 7 maggio 2021), solo. Il tutto per paura di essere raggiunto e superato a destra da Giorgia Meloni che sta capitalizza do il malcontento per le restrizioni - Covid. Così il leader della Lega ...

Globalist.it

Ma il problema di Salvini è che non mai una proposta degna, allora si butta sullae oggi è il turno della sparata sul referendum". outstream Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione ...L'Italia del Ddl Zan prenderà esempio? Proprio mentre in Italia laarcobaleno lavora a ritmi forzati per una celere approvazione del Ddl Zan, dal Nord Europa arriva una notizia che ...Il capo della Lega dà l'appoggio ai radicali per raccogliere le firme a sostegno di alcuni quesiti. Tra questi l'abolizione della legge Severino per combattere la corruzione ...Come in un gioco di specchi, i cinesi – campioni indiscussi di propaganda – accusano gli americani di fare propaganda. Il punto è che, pur considerando l’apertura di Joe Biden una svolta necessaria di ...