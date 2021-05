I bambini guardiani della terra

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 8 maggio 2021) Oggi qui al cohousing, collegati on line, ci sono anche moltiper ascoltare i racconti di Alma, biologa, con cui festeggiamo la giornatadel 22 aprile, per celebrare la salvaguardia del pianeta. I racconti sono presi dal libro «Primavera silenziosa» del 1962, pietra miliare dell’ambientalismo, scritto da Rachel Carson, biologa marina americana. Potenti aziende chimiche cercano di silenziare l’opera, e Carson viene accusata di essere estremista e, in quanto donna, troppo emozionabile. Inoltre, durante la scrittura del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.