FIFA 21: Obiettivi Alexander Isak TOTS – Requisiti (Di venerdì 7 maggio 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione TOTS di Alexander Isak per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La promo dedicata ai TOTS è l'annuale evento che celebra le prestazioni dei calcistori fornite nel corso della stagione. Potete riscattare la carta dell'attaccante svedese che milita nel Real Sociedad completando gli Obiettivi disponibili in FUT 21. Requisiti Obiettivi Alexander Isak TOTS L'arte del cross: Fornisci 3 assist su cross in Amichevoli FUT Live: Legami LaLiga. Finalizzazione Piede Debole: Segna 4 gol di precisione usando giocatori con un punteggio piede debole di minimo 4 stelle in ...

