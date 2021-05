F1, orario qualifiche 8 maggio: programma GP Spagna 2021, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il quarto weekend di gara stagionale è già entrato nel vivo a Barcellona con le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, in preparazione delle fondamentali qualifiche in programma domani. Al Montmelò si profila un sabato 8 maggio di fuoco per la conquista della pole position, con Mercedes e Red Bull pronte a darsi battaglia per occupare tutta la prima fila sulla griglia di partenza. Si tratterà di un nuovo capitolo del meraviglioso duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il primo che è attualmente leader del campionato piloti con 8 punti di margine sull’olandese della Red Bull. Le seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez, per inserirsi realmente nella lotta per il successo di tappa, dovranno inventarsi un numero sul giro secco e partire davanti ai propri “capitani”. ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Il quarto weekend di gara stagionale è già entrato nel vivo a Barcellona con le prime prove libere del Gran Premio di, in preparazione delle fondamentaliindomani. Al Montmelò si profila un sabato 8di fuoco per la conquista della pole position, con Mercedes e Red Bull pronte a darsi battaglia per occupare tutta la prima fila sulla griglia di partenza. Si tratterà di un nuovo capitolo del meraviglioso duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con il primo che è attualmente leader del campionato piloti con 8 punti di margine sull’olandese della Red Bull. Le seconde guide Valtteri Bottas e Sergio Perez, per inserirsi realmente nella lotta per il successo di tappa, dovranno inventarsi un numero sul giro secco e partire davanti ai propri “capitani”. ...

