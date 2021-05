F1, Max Verstappen: “Nessuno shock per questa giornata, domani sarò al livello delle Mercedes! Su curva 10…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Max Verstappen conclude al nono posto il suo venerdì del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno, e questa di per sé é la prima notizia emersa dalle due sessioni di prova libere disputate sul circuito del Montmelò. L’olandese, infatti, non è andato oltre il crono di 1:18.785 a 615 millesimi dal miglior tempo di giornata messo a segno da Lewis Hamilton in 1:18.170. Il portacolori della Red Bull, tuttavia, spiega il motivo di questo distacco così ampio e sorprendente. “Nel tentativo con le gomme soft sono andato un po’ largo in curva 10, ho preso dello sporco e non ho potuto realizzare un crono veritiero – spiega ai microfoni di Sky Sport – Tutto sommato chiudo una giornata soddisfacente, ho la consapevolezza di avere una vettura competitiva e guardo con fiducia alla giornata di ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Maxconclude al nono posto il suo venerdì del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno, edi per sé é la prima notizia emersa dalle due sessioni di prova libere disputate sul circuito del Montmelò. L’olandese, infatti, non è andato oltre il crono di 1:18.785 a 615 millesimi dal miglior tempo dimesso a segno da Lewis Hamilton in 1:18.170. Il portacolori della Red Bull, tuttavia, spiega il motivo di questo distacco così ampio e sorprendente. “Nel tentativo con le gomme soft sono andato un po’ largo in10, ho preso dello sporco e non ho potuto realizzare un crono veritiero – spiega ai microfoni di Sky Sport – Tutto sommato chiudo unasoddisfacente, ho la consapevolezza di avere una vettura competitiva e guardo con fiducia alladi ...

