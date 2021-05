Covid, le notizie di oggi. Iss, bozza monitoraggio: nessuna regione a rischio alto. LIVE (Di venerdì 7 maggio 2021) Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione di rischio basso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni. Le somministrazioni di vaccino anti Covid hanno di nuovo superato quota mezzo milione. oggi i nuovi colori delle Regioni Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 maggio 2021) Sei Regioni e province autonome hanno una classificazione dimoderato. Le altre 15 Regioni e province hanno una classificazione dibasso. In leggero aumento, per la seconda settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, salito a 0,89 contro lo 0,85 della settimana precedente. E' quanto emerge daldella cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni. Le somministrazioni di vaccino antihanno di nuovo superato quota mezzo milione.i nuovi colori delle Regioni

