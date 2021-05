Contagi, Brusaferro: “C’è una decrescita lenta in tutte le regioni e province”. Rezza invoca “La massima cautela” (Di venerdì 7 maggio 2021) Commentando con la stampa la bozza stilata dalla Cabina di regia riguardo al report di oggi relativo all’Rt, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro, ha affermato che “Il dato un po’ più significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo una decrescita nell’incidenza di Covid-19”. Brusaferro: “La curva è in lenta decrescita, in Europa è altalenante, dipende dalle campagne vaccinali” “La curva italiana è in decrescita, lenta. Ma la situazione negli altri Paesi europei è un po’ altalenante. Ci sono Paesi in crescita, altri in decrescita, come la Francia. Mentre la Germania sta crescendo. E’ una situazione di transizione perché anche le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) Commentando con la stampa la bozza stilata dalla Cabina di regia riguardo al report di oggi relativo all’Rt, il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio, ha affermato che “Il dato un po’ più significativo è che questa settimana inleautonome abbiamo unanell’incidenza di Covid-19”.: “La curva è in, in Europa è altalenante, dipende dalle campagne vaccinali” “La curva italiana è in. Ma la situazione negli altri Paesi europei è un po’ altalenante. Ci sono Paesi in crescita, altri in, come la Francia. Mentre la Germania sta crescendo. E’ una situazione di transizione perché anche le ...

