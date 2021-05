Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra “open day” e “open night”: la rivincita di AstraZeneca passa dalla volontarietà. Cresce il numero delle Asl italiane che aprono le porte a chi vuole ricevere il vaccino anglo-svedese senza prenotazione, accorciando i tempi dell’immunizzazione: dalla Basilicata, passando per Campania e Abruzzo, fino alla Sicilia. E a mettersi in fila non ci sono soltanto anziani e soggetti fragili, ma anche giovani alla ricerca della normalità post-Covid. Richieste anche dai lavoratori dello spettacolo che vogliono ripartire coi live. In queste ore, c’è grande attesa a Matera per l’AstraNight: sabato 8 maggio, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, senza prenotazioni, settecentocinquanta persone tra i 60 e i 79 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra “day” e “night”: ladidallaetà. Cresce il numero delle Asl italiane che aprono le porte a chi vuole ricevere il vaccino anglo-svedese senza prenotazione, accorciando i tempi dell’immunizzazione: dalla Basilicata,ndo per Campania e Abruzzo, fino alla Sicilia. E a mettersi in fila non ci sono soltanto anziani e soggetti fragili, ma anche giovani alla ricerca della normalità post-Covid. Richieste anche dai lavoratori dello spettacolo che vogliono ripartire coi live. In queste ore, c’è grande attesa a Matera per l’: sabato 8 maggio, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, senza prenotazioni, settecentocinquanta persone tra i 60 e i 79 anni potranno vaccinarsi contro il Covid-19 con ...

Advertising

HuffPostItalia : Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) - rossella266 : RT @HuffPostItalia: Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) - HuffPostItalia : Tra AstraNight e open day: la rivincita di AstraZeneca passa dai volontari (under 30 compresi) -