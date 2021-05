Di Canio e l' audio di WhatsApp rubato contro Mou | ' Ecco cosa volevo dire'

Advertising

Ha fatto davvero il giro dei social l''rubato' di WhatsApp di Paolo Di, inviato ad un amico romanista, riguardo l' arrivo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma . Unnon esattamente lusinghiero verso il portoghese: '...In alcuni passaggi dell'si sente Didire che l'uomo di Setubal è stato cacciato "da tutte le parti per incompatibilità di carattere e ora per risultati" e appunto lo ha definito "poverino"...Un audio diventato presto di dominio pubblico sta facendo molto discutere. A parlare è Paolo Di Canio, ex attaccante ed attuale opinionista Sky, che critica senza troppi giri di parole José Mourinho ...Un vocale privato viene divulgato e diventa virale: «Non mi devo scusare con nessuno, sono cose che ho già detto in tv, nella conversazione ho usato un linguaggio poco edulcorato. Temo che José abbia ...