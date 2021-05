Delegazione di Sistema Impresa in Regione Lombardia (Di giovedì 6 maggio 2021) Un incontro tra la confederazione Sistema Impresa e Regione Lombardia per fare il punto sulle strategie della ripresa anche alla luce delle novità contenute nel Pnrr licenziato dal governo Draghi. Il presidente di Sistema Impresa, Berlino Tazza, a capo della federazione lombarda e della confederazione nazionale, è stato accolto dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Il presidente Tazza guidava la Delegazione dei rappresentanti delle organizzazioni datoriali che appartengono alla confederazione: Sistema Trasporti per le aziende Ncc e dei bus privati, Federpol per le agenzie della sicurezza e investigative, Assodel per l’industria elettronica. Le aziende associate a Sistema Impresa, su tutto il territorio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Un incontro tra la confederazioneper fare il punto sulle strategie della ripresa anche alla luce delle novità contenute nel Pnrr licenziato dal governo Draghi. Il presidente di, Berlino Tazza, a capo della federazione lombarda e della confederazione nazionale, è stato accolto dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Il presidente Tazza guidava ladei rappresentanti delle organizzazioni datoriali che appartengono alla confederazione:Trasporti per le aziende Ncc e dei bus privati, Federpol per le agenzie della sicurezza e investigative, Assodel per l’industria elettronica. Le aziende associate a, su tutto il territorio ...

