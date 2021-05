Covid, in Campania 1.503 positivi. Stabile la curva del contagio: 7,1%. Le nuove vittime sono 22 (Di giovedì 6 maggio 2021) sono 1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,12%, in lievissima risalita rispetto al 6,62 di ieri. In calo le vittime, 22, alto il numero dei guariti, 2.182. I posti occupati in terapia intensiva – si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa – sono sostanzialmente stabili a quota 123 (+1) mentre quelli di degenza scendono a 1.433 (-26). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021)1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovialin, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso dità, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7,12%, in lievissima risalita rispetto al 6,62 di ieri. In calo le, 22, alto il numero dei guariti, 2.182. I posti occupati in terapia intensiva – si apprende dal bollettino giornaliero dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa –sostanzialmente stabili a quota 123 (+1) mentre quelli di degenza scendono a 1.433 (-26). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

