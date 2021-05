Corsi: ”Se De Laurentiis chiamasse per Dionisi stavolta gli direi di no” (Di giovedì 6 maggio 2021) Corsi: una cosa è gestire 10 sconfitte all’Empoli, un’altra è gestire 3 pareggi a Napoli Fabrizio Corsi, presidente dell‘Empoli, intervenendo a Radio Marte, ha parlato del ritorno ai massimi livelli dei suoi soffermandosi anche sul futuro e su Dionisi accostato varie volte al Napoli: “Non so come facciamo a tornare sempre in Serie A, il territorio è piuttosto depresso come in Italia e in Europa. Innanzitutto ce la godiamo, poi non so dire. Sono successe delle cose che mi erano mai successe in questi anni. Cinque pareggi consecutivi in cui sono intervenuti fattori esterni sfavorevoli. La stessa classe arbitrale mi ha dato ragione, sono stati episodi sfortunati. -afferma Corsi – Anche con il Cittadella ci hanno annullato 2 gol validi. Dionisi, Sarri o Spalletti al Napoli? Dionisi lo vedo all’Empoli. Se Spalletti o Sarri arrivano a ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 6 maggio 2021): una cosa è gestire 10 sconfitte all’Empoli, un’altra è gestire 3 pareggi a Napoli Fabrizio, presidente dell‘Empoli, intervenendo a Radio Marte, ha parlato del ritorno ai massimi livelli dei suoi soffermandosi anche sul futuro e su Dionisi accostato varie volte al Napoli: “Non so come facciamo a tornare sempre in Serie A, il territorio è piuttosto depresso come in Italia e in Europa. Innanzitutto ce la godiamo, poi non so dire. Sono successe delle cose che mi erano mai successe in questi anni. Cinque pareggi consecutivi in cui sono intervenuti fattori esterni sfavorevoli. La stessa classe arbitrale mi ha dato ragione, sono stati episodi sfortunati. -afferma– Anche con il Cittadella ci hanno annullato 2 gol validi. Dionisi, Sarri o Spalletti al Napoli? Dionisi lo vedo all’Empoli. Se Spalletti o Sarri arrivano a ...

