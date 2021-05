Commercio, Verdino (Fi): “Fatto passo in avanti ma non basta” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa Antonio Verdino per Forza Italia: «L’amministrazione comunale ha mosso un passo importante nelle scorse settimane, incontrando rappresentanti degli esercenti e immaginando iniziative per il comparto. Bene: c’è pero da riscontrare che il Commercio, a Benevento, non è solo quello che ha possibilità di mettere sedie e tavoli all’aperto. Intendiamoci: ben vengano iniziative in tal senso, ma non è con un solo appuntamento che si risolvono i problemi o si trovano tutte le soluzioni. Siamo stati letteralmente devastati dal covid, e oggi chi non ha chiuso si ritrova praticamente sull’orlo del precipizio: i ristori sono difficili da ottenere e comunque poca roba rispetto alle perdite monstre che abbiamo accumulato. Andrebbe studiato un impegno straordinario, a partire dal non accettare più la zona rossa in caso i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa Antonioper Forza Italia: «L’amministrazione comunale ha mosso unimportante nelle scorse settimane, incontrando rappresentanti degli esercenti e immaginando iniziative per il comparto. Bene: c’è pero da riscontrare che il, a Benevento, non è solo quello che ha possibilità di mettere sedie e tavoli all’aperto. Intendiamoci: ben vengano iniziative in tal senso, ma non è con un solo appuntamento che si risolvono i problemi o si trovano tutte le soluzioni. Siamo stati letteralmente devastati dal covid, e oggi chi non ha chiuso si ritrova praticamente sull’orlo del precipizio: i ristori sono difficili da ottenere e comunque poca roba rispetto alle perdite monstre che abbiamo accumulato. Andrebbe studiato un impegno straordinario, a partire dal non accettare più la zona rossa in caso i ...

