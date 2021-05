Canoa: Europei slalom, 4 barche azzurre in semifinale nel K1 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ivrea, 6 mag. - (Adnkronos) - Ad Ivrea si è alzato il sipario sugli Europei di Canoa slalom, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della Canoa, dedicata alle qualificazioni del K1 maschile e femminile, gli azzurri cominciano con il piede gusto conquistando l'accesso in semifinale con Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn. Nelle batterie del K1 maschile buona la prima per tutti e tre gli azzurri in gara. Tra le rapide della Dora Baltea Giovanni De Gennaro (Carabinieri) sfodera una prestazione maiuscola, ottenendo il miglior tempo in 74.93. Per il bresciano percorso netto e qualificazione per la semifinale in cassaforte. Passano il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Ivrea, 6 mag. - (Adnkronos) - Ad Ivrea si è alzato il sipario suglidi, in programma fino a domenica 9 maggio e validi come ultima finestra di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella prima giornata di gare allo Stadio della, dedicata alle qualificazioni del K1 maschile e femminile, gli azzurri cominciano con il piede gusto conquistando l'accesso incon Giovanni De Gennaro, Christian De Dionigi, Jakob Weger e Stefanie Horn. Nelle batterie del K1 maschile buona la prima per tutti e tre gli azzurri in gara. Tra le rapide della Dora Baltea Giovanni De Gennaro (Carabinieri) sfodera una prestazione maiuscola, ottenendo il miglior tempo in 74.93. Per il bresciano percorso netto e qualificazione per lain cassaforte. Passano il ...

